【有片】人善被人欺！李升基半夜被拉去卡拉OK听唱歌助兴，权某父亲生日还得录贺寿影片：10多年没见面了

李升基到底是大众的明星？ 还是HOOK娱乐权代表的私家艺人？？

李升基和HOOK娱乐的纷争已经持续了近一个月，随著更多消息的曝光，让民众们越来越匪夷所思，李升基作为唱、演、主持、综艺等全能型艺人，为公司赚得钵满盆满，却得不到该有的待遇，不仅18年来没收到过音源结算，平时就连喝杯星巴克咖啡、买个三明治还得看上面人的眼色，与经纪人、 造型师等多人一周的活动经费才15万（韩币），有时候吃饭还得自掏腰包。 反观权代表，她却刷著法人卡把自己买成了各大高奢品牌的vvvip，在店里点炸酱面、土豆汤来吃，与朋友在卡拉OK厅聚会玩得高兴了，还能在淩晨把李升基叫来唱歌助兴......



12月1日，李升基通知HOOK娱乐解除经纪合约，HOOK娱乐也承认确实没按合约规定给李升基音源核算，在全网的讨伐声下，权代表终於称要对此事负起责任。 这两日娱乐记者出身的知名YouTuber李镇浩又来大爆料，以「李升基在HOOK受到的令人震惊的待遇」为题公开了一则短片，影片中李升基穿著西服，表示：「真心祝贺权代表父亲80大寿，我在出道的时候见过伯父一次，这之后有10多年没见过了，您身体还好吗？ 真心祝您80岁生日快乐，也祝您今后也身体健康、幸福常在。」



李镇浩解释这是李升基特意录制了为权代表父亲祝寿的影片，「这则影片是今年10月录的，李升基提出HOOK娱乐音源核算有问题的情况下，未得到任何负责任的回答，但他依旧录制了这段贺寿影片。 明明和公司有纠纷，还要被接受录制这种私人贺寿影片的要求，他本人应该很难过。」 通过这则影片，民众们不仅可以看出李升基在HOOK公司的地位，以及受到的不公平待遇，还能看出李升基真的心性善良，即使已经和公司产生了矛盾，上面交待的事情依旧好好地完成了。

影片公开后也引来大批网友的评论，众人表示：「李升基真的很善良」、「这则影片反倒体现出了李升基的人品」等。

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