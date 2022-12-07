要使用之前拿到的愿望券嘛～ BTS V 将作为「忙内」加入《尹食堂》番外篇《瑞镇家》？制作组回应了！

6日，据韩媒 스타뉴스 报导：「BTS防弹少年团V最近参与在墨西哥进行的tvN新综艺节目《瑞镇家》的拍摄，将作为《瑞镇家》的老幺加入。」

对此，tvN《瑞镇家》方面回应：「请通过节目确认。」接著，还补充道：「爲了安全、顺利地进行拍摄，无法确认具体部分，敬请谅解。」



《瑞镇家》由《尹食堂》的「原班人马」李瑞镇、郑有美、朴叙俊，还有另一个衍生节目《尹STAY》的崔宇植出演。此前，作爲理事活跃的李瑞镇晋升爲社长，这次将挑战韩国街头小吃，预计以更加亲切的菜单与观众见面，而纽约大学经营系出身的李瑞镇，会怎样经营餐厅也令人期待！



最近，V 和朴叙俊一起从墨西哥一家餐厅出来的样子被捕捉到，引发他出演《瑞镇家》的传闻。V 平时和朴叙俊，崔宇植都是好朋友，他们还一起出演过《IN THE SOOP：友情旅行》展现深厚的友情。

而BTS防弹少年团出演《出差十五夜》时，罗PD请成员们先写下100万元以下的愿望，当时 V 写了：「在我们吃饭的时候，罗䁐锡PD过来替我们结帐、特别出演罗䁐锡PD的综艺。」最后他也获得「捣乱节目使用券」，拿到此券的人无论何时何地，只要是在罗PD的节目中可以任何形式乱入调皮捣蛋，看来是要用在这次吗 XD



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