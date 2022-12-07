[好片推荐]《昼盲神探》「盲人就该看不见、守本份」看盲医柳俊烈如何为世子讨回公道！

[无雷]即将於12月9日在台上映的《昼盲神探》，导演灵感由《朝鲜王朝实录》中对於「昭显世子」死状的描述只有短短一段话：「擧体尽黑，七窍皆出鲜血……」而来，令人相当好奇当时所发生的事，於是结合了患有「昼盲症」的针医，写出了这个悬疑的故事。

全片剧情由柳俊烈所饰演的京秀为主展开，虽然他患有的是「昼盲症」，也就是在白天光亮时他几乎看不见，大家也就将他看作盲人，但众人所不知道的是，当灯火一熄灭，他却拥有超乎常人的视力，在黑暗中看得更清晰。他有位体弱多病的弟弟，生活清苦，他苦学针灸力求表现，希望有一日入宫能够让弟弟也过上更好的生活，而他果然如愿以偿入宫成为内医院的一员。



剧情的氛围也是从头到尾都令人感到神秘，由甫进宫的柳俊烈带领观众们一一了解他所看见的事物。殿下仁祖并不常露脸，而似乎情绪起伏难以控制，甚至激动的时候左半脸还会不时抽动，宫中的元孙虽然已经10岁也患有奇怪病症，后宫昭容也不时因腹痛而召见御医针灸……感觉整个宫廷似乎都不太健康，甚至朝廷众臣似乎也不服，随时打算推翻政权的样态。这一切都是不曾入宫的柳俊烈所难以想像的，他该如何在这样的环境下求生存？



大家所认知的京秀就是一位盲人，认为盲人除了眼睛看不见，自然应该闭上嘴巴少发表意见，而京秀为了生存自然也学会这样的法则。不过某天他竟然成了世子身亡那一刻唯一的目击者，他该说出真相并说出自己其实并非全盲？还是闭口不言就让真相石沉大海？为了弟弟，他必须保全自己的小命，但能违背良心吗？



当然最后握有现场证据的京秀，选择了说出当日的真相，但令他难以招架的是说出真相之后的一切变化。一介盲医的口述是否有人愿意相信？有人试图掩盖真相？京秀在说出真相后，局面竟然大逆转，他似乎将自己推上了悬崖边，命在旦夕。柳俊烈从察觉事实，到说出真相后，每一段的惊恐演技都令观众们几乎窒息！柳海真为演出接近中风症状的面部肌肉抽动，也相当逼真。神秘的宫廷气氛低迷，谋害世子的阴谋如何能真相大白？《昼盲神探》12月9日全台上映。



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