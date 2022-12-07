电影《失控正义》珍荣同时演出不良少年哥哥与弱智弟弟反差超大！澡堂裸身上演动作戏力求完美！

[无雷]电影《失控正义》将於12月9日在台上映，剧情一开头就主诉个性暴戾的哥哥日佑（朴珍荣饰）刻意进入少年感化院为冤死的弟弟月佑（朴珍荣饰）复仇，同时必须找出弟弟死亡当时的真相。虽是复仇之路却充满意想不到的冲击，最终真凶也令人难以想像，剧情高度反转却令人同感悲愤。

珍荣虽出身偶像男团GOT7，但多年前开始参与电视剧演出，即让许多人对他唇红齿白的温柔模样印象深刻，从《亲爱的恩东啊》以及《蓝色海洋的传说》《花样年华》等等，直到最近的《柔美的细胞小将》系列中的刘八笔一角，更是让观众们将他归类为暖男无害类的男友。不过在电影《失控正义》中他挑战的是两种极端演技，表现也著实可圈可点。



珍荣所演出的哥哥日佑，眼神中充满怨恨，一看见过往仇人就扑上去扭打的冲动少年，对於要照顾弱智的弟弟与失智奶奶，可能让他埋怨老天的不公平，也在态度上表现出对弟弟的不耐烦，但接连失去了这两位至亲，也让他觉得心已死，准备来一场自我毁灭式的复仇。



大家可能很不习惯的就是满嘴脏话的珍荣，并且因为有许多打斗场面，一向给人感觉文静温柔的珍荣，还得在澡堂裸著上身与其他人进行激烈扭打！比起帅气的打斗，珍荣更力求生动写实的表现，加上澡堂环境湿滑，在金奖武术指导老师引导下，让珍荣在不受伤的状态下完美表现出这场戏。



而珍荣的另一个挑战则是让观众们感受到哥哥与弟弟的反差。哥哥眼神凶狠，为了生计必须在外面从事强制驱离住户的职业，弟弟月佑智能不足思想较为天真，却也知道哥哥的辛苦而非常贴心，不想让哥哥担心但又期待圣诞节与哥哥共度。想与哥哥聊天说出内心的痛苦，却含著眼泪说不出口的样子，让观众们看了也鼻酸。珍荣同时准备两个角色，也成功演出两者之间的落差，相当值得一看。



珍荣的复仇之路上还有两位要角，在感化院内饱受欺凌的金东辉，是弟弟月佑的好朋友，由於月佑死亡当日最密切接触的人是他，他也提供了哥哥日佑许多重要线索，并且参与日佑的计画当中。感化院中的辅导老师金永敏，则是主张以谘商来化解少年们内心的仇恨，同样认识日月兄弟的他，虽想劝退但最后也决定从旁协助日佑。到底最终的真相是什么？《失控正义》12月9日全台上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻