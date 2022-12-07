要使用之前拿到的願望券嘛～ BTS V 將作為「忙內」加入《尹食堂》番外篇《瑞鎮家》？製作組回應了！

6日，據韓媒 스타뉴스 報導：「BTS防彈少年團V最近參與在墨西哥進行的tvN新綜藝節目《瑞鎮家》的拍攝，將作為《瑞鎮家》的老幺加入。」

對此，tvN《瑞鎮家》方面回應：「請通過節目確認。」接著，還補充道：「爲了安全、順利地進行拍攝，無法確認具體部分，敬請諒解。」



《瑞鎮家》由《尹食堂》的「原班人馬」李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊，還有另一個衍生節目《尹STAY》的崔宇植出演。此前，作爲理事活躍的李瑞鎮晉升爲社長，這次將挑戰韓國街頭小吃，預計以更加親切的菜單與觀眾見面，而紐約大學經營系出身的李瑞鎮，會怎樣經營餐廳也令人期待！



最近，V 和朴敘俊一起從墨西哥一家餐廳出來的樣子被捕捉到，引發他出演《瑞鎮家》的傳聞。V 平時和朴敘俊，崔宇植都是好朋友，他們還一起出演過《IN THE SOOP：友情旅行》展現深厚的友情。

而BTS防彈少年團出演《出差十五夜》時，羅PD請成員們先寫下100萬元以下的願望，當時 V 寫了：「在我們吃飯的時候，羅䁐錫PD過來替我們結帳、特別出演羅䁐錫PD的綜藝。」最後他也獲得「搗亂節目使用券」，拿到此券的人無論何時何地，只要是在羅PD的節目中可以任何形式亂入調皮搗蛋，看來是要用在這次嗎 XD



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