[分集剧情]《以一当百执事》「你喜欢的人也喜欢你，那是种奇迹」惠利勇敢告白李浚荣（EP9－10）

[有雷]《以一当百执事》帮已逝之人完成心愿的惠利，在案件中也得到启示而正视自己的感情，鼓起勇气告白李浚荣，无惧初恋威胁。不过李浚荣却仍旧陷入深深的自责当中，即使同样对惠利心动，却觉得自己没有资格获得幸福而犹豫不决，另一头仍有寻求复合的初恋，他究竟会选择哪一段感情呢？

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在神父舅舅的促成之下，东珠（惠利饰）与泰熙（李浚荣饰）带著小男孩度过了两天一夜的露营，两人也在星空下大聊过往，泰熙提起了弟弟意外身亡的事件痛哭，而东珠则是给他支持与最大安慰，经过一夜之后两人的感情也升温，不过仍是属於暧昧粉红阶段，并且泰熙交往了10年的初恋情人清荷也出现并积极要求复合，泰熙显得两面为难。



在协助一位癌症亡者高中女学生的故事中，惠利替她递出了最后一封情书，女孩说道，就算对方不会喜欢自己，也后悔没能在生前表达出自己的心意。让东珠决定面对自己的心，於是她对泰熙勇敢告白，希望他别再与初恋见面，但泰熙却冷漠拒绝，说东珠并不是他喜爱的类型，对她没感觉，东珠难过不已更藉酒浇愁，好友告诉她奶奶曾说「你喜欢的人也喜欢你，那是种奇迹」，於是告白失败只是奇迹没发生罢了。



与一当百同住一个屋檐下的警察徐海安，其实当年是泰熙弟弟车祸事件的目击者，看他到医院探望卧床的病患，似乎当时肇事的驾驶是他的家人，而他却选择了隐匿这宗事故，没能及时抢救小男孩。徐海安也对东珠告白，但东珠却告诉他自己已经有了喜欢的人。而东珠舅舅与泰熙叔叔早看出两人的感情，一直尽力替两人制造机会。



东珠再度完成一位亡者心愿，亡者哥哥希望能见证妹妹的婚礼，妹妹希望有一位闺密能够出席，於是东珠决定假扮这个角色，并且与泰熙作为假情侣一同参加。婚礼上竟然遇见了嫌弃东珠职业的前男友，他竟在现场揭穿了东珠与泰熙的任务。泰熙也从新郎身上得到了启发，终於向东珠说出了真心，说自己没有勇气接受东珠只好撒谎说不喜欢她，不过现在泰熙总算愿意面对自己了。两人的恋情还将遇到什么样的阻碍？



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