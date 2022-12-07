[分集劇情]《以一當百執事》「你喜歡的人也喜歡你，那是種奇蹟」惠利勇敢告白李濬榮（EP9－10）

[有雷]《以一當百執事》幫已逝之人完成心願的惠利，在案件中也得到啟示而正視自己的感情，鼓起勇氣告白李濬榮，無懼初戀威脅。不過李濬榮卻仍舊陷入深深的自責當中，即使同樣對惠利心動，卻覺得自己沒有資格獲得幸福而猶豫不決，另一頭仍有尋求復合的初戀，他究竟會選擇哪一段感情呢？

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在神父舅舅的促成之下，東珠（惠利飾）與泰熙（李濬榮飾）帶著小男孩度過了兩天一夜的露營，兩人也在星空下大聊過往，泰熙提起了弟弟意外身亡的事件痛哭，而東珠則是給他支持與最大安慰，經過一夜之後兩人的感情也升溫，不過仍是屬於曖昧粉紅階段，並且泰熙交往了10年的初戀情人清荷也出現並積極要求復合，泰熙顯得兩面為難。



在協助一位癌症亡者高中女學生的故事中，惠利替她遞出了最後一封情書，女孩說道，就算對方不會喜歡自己，也後悔沒能在生前表達出自己的心意。讓東珠決定面對自己的心，於是她對泰熙勇敢告白，希望他別再與初戀見面，但泰熙卻冷漠拒絕，說東珠並不是他喜愛的類型，對她沒感覺，東珠難過不已更藉酒澆愁，好友告訴她奶奶曾說「你喜歡的人也喜歡你，那是種奇蹟」，於是告白失敗只是奇蹟沒發生罷了。



與一當百同住一個屋簷下的警察徐海安，其實當年是泰熙弟弟車禍事件的目擊者，看他到醫院探望臥床的病患，似乎當時肇事的駕駛是他的家人，而他卻選擇了隱匿這宗事故，沒能及時搶救小男孩。徐海安也對東珠告白，但東珠卻告訴他自己已經有了喜歡的人。而東珠舅舅與泰熙叔叔早看出兩人的感情，一直盡力替兩人製造機會。



東珠再度完成一位亡者心願，亡者哥哥希望能見證妹妹的婚禮，妹妹希望有一位閨密能夠出席，於是東珠決定假扮這個角色，並且與泰熙作為假情侶一同參加。婚禮上竟然遇見了嫌棄東珠職業的前男友，他竟在現場揭穿了東珠與泰熙的任務。泰熙也從新郎身上得到了啟發，終於向東珠說出了真心，說自己沒有勇氣接受東珠只好撒謊說不喜歡她，不過現在泰熙總算願意面對自己了。兩人的戀情還將遇到什麼樣的阻礙？



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