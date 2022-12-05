旗安84为《女神降临》喵呜&《青春白卷》田善旭婚礼唱祝歌！又是破音又是便服反穿XD

《女神降临》原著漫画作者喵呜（Meow），与同为网路漫画家的《青春白卷》田善旭近日完婚，成了网路漫画界夫妻档。其中有个婚礼场面很受到网友讨论，也就是「旗安84唱祝歌」。

喵呜与田善旭的婚礼聚集众多网漫界人士，《与神同行》周浩旻、《李末年系列》李末年等漫画家受邀，而证婚人是Naver Webtoon代表金俊九，司仪是《看脸时代》朴泰俊，祝歌则找来《我独自生活》班底兼《复读王》作者旗安84献唱。你没看错，祝歌由旗安84献唱！



新郎田善旭昨（4）日便在IG限时动态发布旗安84演唱的影像，并写了一串文字感谢旗安84、朴泰俊与金俊九，不过他竟写下：「唱祝歌的旗安哥……心情很微妙。」隐隐约约吐槽旗安84的字句相当搞笑，但他也很遗憾没能和旗安84等人合照。喵呜也分享了友人拍下的旗安84唱歌影片，但友人倒是很欣赏旗安84：「真的很帅♥」



周浩旻也在今早（5日）的‎Twitch直播‎中播放了更多旗安84的歌声（23:00附近），可以清楚听见旗安84声嘶力竭唱到破音，现场宾客都忍不住笑出来。周浩旻也分享了这祝歌背后的趣事：旗安84穿了便服甚至反穿！



事情是这样的，旗安84为了不要迟到，决定与金俊九前一晚先住在婚宴场所附近，结果早上起床发觉衣服不太适合想回家一趟，但被金俊九阻止：「不是为了不迟到才住这吗？」旗安84索性到附近买西装，却又见都是名牌而作罢。

周浩旻在婚宴现场问他：「没有穿西装穿了T-Shirt吗？而且还穿反了。」旗安84回应他：「因为衣服看起来很花，所以把它翻过来变纯黑色。」周浩旻还说旗安84到目前为止共唱了四次祝歌，每次都唱一样的歌（任昌丁〈嫁给我吧〉），但歌词始终还没背好。

▼旗安84与周浩旻



▼李末年与旗安84，从旗安84的袖口可以看出他真的把衣服反穿



有网友就在Theqoo‎发文吐槽旗安84此次唱祝歌根本是「奇行」，底下有些网友也觉得相当好笑，笑说旗安84真的是很特别的人、人生根本是情境喜剧，不过也有不少人觉得旗安84不够庄重、对新人很没礼貌，形成两派论战。

如果去YouTube搜寻，很快就能找到旗安84历年唱祝歌的画面，真的是网友口中的「祝歌老手」！从《我独自生活》的节目片段也看已看出他真的很努力了，新人会找上他，肯定是想制造一些笑果吧～！







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