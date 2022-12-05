终於定了！《爱的迫降》编剧朴智恩新作《眼泪女王》找来金秀贤&金智媛，扮演豪门夫妇

备受瞩目的新韩剧《眼泪女王》终於敲定主演阵容，韩流男神金秀贤搭档实力派小花金智媛。

《眼泪女王》是《来自星星的你》、《贤内助女王》、《爱的迫降》、《蓝色大海的传说》等精品热播韩剧执笔者朴智恩编剧的全新推出的又一力作，由《黑道律师文森佐》导演金熙元掌镜，强强联手足以令人十分期待。 没想到该剧主演阵容邀请了金秀贤和金智媛，两人将扮演夫妻，为新剧增添色彩。

据悉，金秀贤在剧中饰演全村的骄傲、QUEENS集团法务理事「白炫优」，金智媛出演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货店的高傲女王「洪海仁」，两公婆陷入危机之中，携手突破困境，感情也越来越好，朴智恩编剧透露将要打造出一部融合幽默与家庭伦理的感动之作。



金秀贤自退伍之后，作品甚少，也就客串过《德鲁纳酒店》、《爱的迫降》以及主演过《虽然是精神病但没关系》和《某一天》等几部作品，对於粉丝来说根本不够看，这次传出他确定出演《眼泪女王》的消息后另粉丝们十分雀跃。 而这将是金秀贤继《来自星星的你》和《制作人》后，第三次与朴智恩合作。

金智媛前不久刚刚在热播剧《我的出走日记》中有出色的演出，完美诠释了「美贞」一角，让人领会到她不只颜值高更有演技实力。 出道这些年，金智媛主演的作品虽然不多，但部部都是经典，《太阳的后裔》提升了她的知名度，《三流之路》赢得多个奖项，加上《我的出走日记》展现多样演技和面貌，她也被无数观众称赞「很有挑剧本的眼光」。



此外，《眼泪女王》将於2023年上半年开机，下半年与观众见面。

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