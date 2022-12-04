King Kong by STARSHIP 娱乐公开《出差十五夜》幕后花絮照！演员部真的超圈粉啊～

日前《出差十五夜》到 STARSHIP 出差，演员＆爱豆共有31人出演，大家都有看这几集播出了吗？

节目中玩了各种游戏，但由於演员们私交都很好，互动也超级有趣，李栋旭＆李光洙还一直「欺负」宋承宪＆柳演锡。近日，演员部所属的King Kong by STARSHIP娱乐也公开拍摄花絮照，大家就一起来回顾一下啦！ （更多照片：请点这）



▼「校长」宋承宪带著大家一起宣誓



▼李栋旭一开始拿到炸酱面还很开心的时候 XD



▼You～～and～～I～～柳Nine



▼李光洙很认真要猜题，但最后没拿到配菜，连炸酱面都没了



▼听到《花样男子》OST秒回答的金泛



▼上一秒才被李栋旭笑什么都不知道，下一秒马上答对还大秀2PM〈十分满分的十分〉舞蹈



▼超会答OST问题的柳惠英



▼蔡秀彬总是喊第一，但...答不出来 XD



▼展现可爱魅力的申承浩（本人跟他在剧中的角色，真的超级反差啊～）



▼演员部的「忙内」千英敏



应该有不少人看完这几集都被这些演员们圈粉了吧？希望之后还有机会看到他们一起出演综艺啊！



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