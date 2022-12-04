Super Junior银赫不认同「粉丝福利」这一说法，颁给自己「粉丝之爱奖」

近日Super Junior银赫和东海做客可视广播节目《DKZ宰灿的是梦啊》，宰灿聊到银赫和东海油想要给自己和对方颁奖，其中银赫为自己颁发的就是「爱粉丝奖」。

银赫解释说爱的含义有很多种，比如家人之间、恋人之间、朋友之间，对於歌手而言又有些不同：「是互相几保持距离又同在一起的关系。 有人站在我这一边的感觉非常好。 印象里从前是没有这个词，好像是我创造的。」

「当时很讨厌粉丝福利（fan service）这个说法，为什么我为粉丝做的事是福利呢？ 所以写歌词时就改成fan love，好像从那之后就出现了『粉丝之爱』这个词。」



银赫在2011年的SJ第四次世界巡演《Super Show 4》时，和Henry合作写了一首歌《自体发光宝石美男 李赫宰》，银赫在歌词里写道：「如果你去做就是fan dom，对我们而言永远是fan love，确信！我们不会做fan service这种事，只有真正的爱，而不是服务。 」



网友纷纷感叹，也许拥有这样的mind才是银赫一直受到喜爱、SJ也健康长寿的真正秘诀吧！（影片已定位28分29秒处）



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