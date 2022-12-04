拍Vlog拍到有新的小分队诞生？SJ厉旭向银赫提议：「我们作YouTuber小分队吧！」

赫9＋厉9＝99s！



Super Junior成员们纷纷「斜杠」成为YouTuber。上月（10月）中旬，他们前往美国LA进行公演。在休息空档，神童曾通过Instagram直播「盛况」：成员们人手一台，虽然嘴巴喊著：「别拍了、别拍了」，但他们却控制不了自己，无法放弃手中的摄影机！银赫在公开完整版影片前，则先通过「短影片」预告并表示：「In-N-Out（汉堡店）有什么啊？都在拍」，让粉丝们笑到不行。





拍摄Vlog当天（也就是LA公演当天）是东海的生日（10月15日），银赫一见到东海马上唱起生日快乐歌。原来早在吃早餐前，两位欧吧已经先去运动一波了。银赫表示：「据我所知，10月15日是体育节！」（笑）而画面上则显示「果然是运动海」的字幕。

到了In-N-Out后，银赫又再次献上他的生日祝福。吃了一口汉堡后，银赫提问：「这里没有那个吗？申请了就有职员帮忙唱生日快乐歌的那种？」并想像著有「美国式生日派对」出现。虽然没有职员弹著乌克丽丽、戴著小高帽登场，但银赫的生日祝福，相信东海有好好收到了～







有趣的是，银赫自一早踏出房门后，总是和厉旭「同框」。明明自己也拿著摄影机，银赫偏要故弄玄虚地问：「是谁呀？谁又拿著摄影机？除了我以外都不要拍了！」这位主人公不是别人，正是说著「厉哈～」可爱登场的厉旭！

在彩排演唱会的时候，厉旭又来到银赫的镜头前打招呼。银赫忍不住吐槽：「都只有你和我的画面」，厉旭则回答：「只有我们也可以」、「我们来作小分队吧，YouTuber小分队」。连小分队名都瞬间完成：赫9＋厉9＝99s！

在演唱会后台，银赫又问：「厉旭你是为了拍Vlog才来这里的吗？」还没得到回应，银赫自答：「对～我是来拍Vlog的～」（所以开演唱会是顺便的吗XD）厉旭又贴在银赫哥的身边，银赫忍不住表示：「唉呀，这样我们一直都是同个画面」，厉旭不这么认为：「稍微不同啦」。

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