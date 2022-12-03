孔刘又去钓鱼啦！济州岛狂钓6尾软丝同船第一，表演拿手煮泡面被呛喷嚏连连

昨天SOOP Management在YouTube频道更新了孔刘跑去济州岛钓鱼的vlog，是横跨三年钓鱼系列的最后一期，且看且珍惜啊！

这次孔刘趁夏季来到济州岛钓「斑纹鱿鱼」（莱氏拟乌贼，俗称「软丝仔」），第一天就顺利钓到6只，数量和重量都是同船第一，还一路被海豚尾随，玩得很开心（结尾有孔刘亲自拍摄的海豚影片）。 孔刘把他钓来的软丝仔和透抽（火箭鱿）切成刺身请工作人员品尝，还做了拿手的煮泡面，强调加入软丝味道完全不同！



孔刘的泡面原则：先放调料煮开再放面条，加海鲜就不加鸡蛋。 不过这次经纪人买的不是孔刘常用的泡面品牌，调料煮一煮满屋都是呛辣的气味，害孔刘喷嚏连连。 孔刘一下子忘记开瓦斯、一下子加太多水，慌乱中还差点把最重要的软丝给忘了，耍帅失败但真实感满分XD



孔刘之前给《ESQUIRE KOREA》拍杂志就是现在这个发型，做好造型后相当帅气，日常则稍显蓬乱。孔刘：「大家可能感觉很违和吧？ 但我就喜欢这样。」 不愧是傲娇的鬼怪XD



第二天拍摄组跟著孔刘出海，可惜运气不好只钓到2条软丝，其他都是鱼类。 等待期间孔刘表示钓鱼系列差不多可以结束，接下来该工作才是。不得不说，孔刘就算一句话都不讲、只是站在船边上，都是一道养眼的风景啊！



话说回来，孔刘上一部作品还是去年12月的《宁静海》，接近一年没有选定新作品。 今年10月他钓到一尾75cm超大真鲷、打破个人记录，合影之后就放生，祈愿道：「保佑我作品全部成功吧。」 看来和大家一样，孔刘也对新作品十分期待呀！





▽孔刘煮软丝泡面：



▽孔刘济州岛海钓：



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