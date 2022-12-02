[好片推荐]《失控正义》社会底层弱势族群的悲歌！弟弟说不出口的秘密太催泪了〜

[无雷]由GOT7成员朴珍荣所主演的《失控正义》，剧情描述在圣诞节一早发现了弟弟月佑（朴珍荣饰）陈尸水塔，哥哥日佑（朴珍荣饰）决定循线为其复仇而进入少年感化院，院内的严重霸凌与暴力黑暗面可想而知，日佑忍受一切，目标指向当日曾与弟弟接触的几位恶霸，进行自我毁灭的复仇。

珍荣在这部片中可说是挑战完全不同的两个角色，哥哥日佑为了照顾弱势弟弟与失智奶奶，只得从事暴力讨债类型的工作，对於弟弟自然也时常流露出不耐烦的神情，但是弟弟月佑却是哥哥向日葵，即使智能不足仍能体会哥哥的辛苦，不愿让哥哥烦恼。两个角色珍荣的演出都令人印象深刻，尤其低能的弟弟更令人感到不舍与心痛。



剧情一开始就非常清楚说明了哥哥日佑的复仇意图，在一群龙蛇杂处的少年感化院中，他一到就朝向那些恶霸们拳打脚踢，其中一位辅导老师（金永敏饰）则是始终劝他为善，暴力不是唯一途径，但对於失去了家人的日佑来说，早已打算自我毁灭。哥哥透过当日与弟弟通话时而听见了他被人殴打，但对於整起事件的来龙去脉却没能全部了解，於是他透过每一位当天见过弟弟的人，来拼凑起一片一片的事件拼图。



其中一位关键的人物是与这对兄弟是邻居好友的金东辉，这位年度最佳新人奖得主，从《奇怪的数学家》就令人印象深刻，此次他再度呈现更不一样的角色风格。金东辉在感化院中为求生存而处处隐忍，因为住在低收入区而备受欺凌与排挤，不过他也提供给日佑最多的事实真相，也让他知道平时他所嫌弃的弟弟，其实也很为哥哥著想。剧情的发展令人感到社会底层弱势族群的绝望，也令人相当心酸。



《失控正义》描述著原本该是平安喜乐的圣诞节，一个男孩却无辜遭遇了这么多无端的迫害，真相更是令人难以想像。《失控正义》珍荣的暗黑复仇之路能否走到终点，12月9日在台上映。



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