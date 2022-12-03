IVE张员瑛的招黑体质！参加MMA被韩国网友指责不敬前辈：IU获奖不鼓掌

女团IVE成员张员瑛在MMA年末颁奖礼上的一系列行为遭到了韩国网友们的不满。

MMA（MelOn Music Awards ）是韩国自2009年起每年都会举办的主要音乐颁奖礼，每年都邀请人气歌手、组合参加，今年也不例外，聚集了（G）I-DLE、IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、STAYC、MONSTA X、TXT、ENHYPEN等爱豆团。 没想到颁奖礼结束后，张员瑛在活动中的表现就遭到了部分韩国网友的吐槽，韩网上一则题为「张员瑛讨厌IU吗」的帖子火速在各大网站之间流传开来。



장원영은 진짜 별걸로 다 까이네

공연 넋놓고 보다보면 박수 좀 못칠수도 있지 진짜ㅋㅋㅋ... pic.twitter.com/9AxVETSqLn — 병ኀዞ긩 (@ddongga13) November 28, 2022

从网友贴出的图片来看，当银幕上出现IU身影时候，台下的后辈歌手们都纷纷鼓掌以示敬意，镜头扫过众人，只有张员瑛一人未鼓掌。



녻 놓고 보고 있는 원영이~~ pic.twitter.com/ziOXHAJUGl — francetracny (@francetracny) December 1, 2022

除了不给IU鼓掌，大银幕上出现BTS获奖消息时，张员瑛依旧没鼓掌。



当IVE获奖之后，成员们起立走向舞台中央，前辈MONSA X站起来为她们送上掌声庆祝时，其他人都鞠躬表达谢意，也只有张员瑛未弯腰。 种种表现被网友贴到了网上，引起热议，还被网友们吐槽「自己不是焦点的话，她就没什么反应」、「太没有礼貌了」。 也有不少粉丝替张员瑛解释「只是当时走神而已」、「可能在发呆吧」、「她真的就是招黑体质，做什么事情都会被骂」、「后来她都有鞠躬啊，只是镜头一闪而过而已」等。



其实自从IVE出道之后，作为人气成员的张员瑛一直处在舆论的风口浪尖，一举一动都成为焦点，稍有不慎就遭到韩国网民的口诛笔伐。

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