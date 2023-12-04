SHINee存在於人生地图的中心！Key登MMA舞台在眉毛空缺填上团名，粉丝泪目：「能填补疤痕的只有SHINee」

已经很多年没在意「分叉眉毛」的Key，近日出席MMA颁奖礼登台表演时突然又对眉毛做了小小加工，其中的心意令粉丝一整个大感动T^T

Key右侧眉毛有一处空缺，是小时候撞到花盆留下的疤痕。 虽然蛮多人都觉得帅气、以为是故意剃掉做的造型，但小时候的Key对此十分介意，总是想办法把它补起来，直到出道之后才慢慢改变想法。





2016年出演《说话之路》时Key分享了这一心境上的转变，认为即便有空缺也无妨，亦不必试图填补和拥有一切：「这是我人生的地图，我人生的标志。 」



前两年甚至跟MAKE UP FOR EVER合作拍了眉笔广告，焦点就放在他与众不同的眉毛，强调自然原生的特质：



12月3日SHINee出席2023 MMA颁奖礼并带来精彩的舞台表演，Key的眉毛乍看只是被填补起来，但细心粉丝发现空隙里似乎藏了一串文字，像极了英文「SHINee」！



인생의 지도고 시그니처라는 자리에 샤이니를 새긴 거잖아 지금....아 울음나 https://t.co/Jf1JTfFl7e pic.twitter.com/RRFTRt0vAI — 쎄련 (@kkbalh_i) December 3, 2023

粉丝们感受到Key用心传达的寓意，无不感动：「在人生的地图和标志中心刻上了SHINee的名字」「能填补疤痕的只有SHINee」。



▽SHINee在2023 MMA完整表演：



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