《意一天》主演重逢！路云与金惠奫妙答「凹字」身高差缺点，与李宰旭做料理被说像新婚夫妇XD

实镜露营节目《带轮子的家4》最后一组嘉宾，找来锡佑（路云）的好朋友、合作过《意外发现的一天》（偶然发现的一天）结下情谊的金惠奫与李宰旭。

《意外发现的一天》三位主演重逢，不仅让观众相当期待，他们本身也相当兴奋，光是路云载金惠奫与李宰旭到营地的路程，就充满笑声。

有趣的是，成东镒一见到路云、金惠奫与李宰旭站在一起，就发现「身高不太对劲」，他对李宰旭说：「你的个子也很高啊！」李宰旭马上弯腰道歉。成东镒更转头对金惠奫说：「你是怎么加入这些成员的？」



想不到，金惠奫搞笑回答：「就是说啊，所以我听不清楚他们说的话，发声的地方太高了。」成东镒听了笑开怀。而这「凹字形」身高差如何拍戏？金惠奫老实的说：「把垫箱排得像红地毯一样。」再度惹得成东镒大笑。



感情戏又怎么拍？金惠奫一个转身面对路云，浪漫情节即将降临……结果路云竟说：「有的时候惠奫没洗头，头顶会有点味道。」完全浪漫破坏狂～XD



三个人共同在厨房料理也很有意思，路云与李宰旭自然而然分工合作，不太会料理的金惠奫则不时在旁应援。看著路云与李宰旭，金惠奫忍不住笑说：「你们看起来很像气氛和睦的新婚夫妇。」路云马上回答：「对啊，不错啊！」李宰旭倒有点抗拒：「说什么对啊……」



看完这集EP.7，观众都说金惠奫兴致很高的样子很可爱、难怪会受人喜爱，更有人表示「李宰旭喊金惠奫可爱且微笑的时候，很让人心动」。三个人感情很好让当初的剧迷也很欣慰，纷纷称赞三人组合太可爱。

▼《带轮子的家4》EP.7精华片段



金惠奫、李宰旭作客的《带轮子的家4》还有EP.8，昨晚（1日）已播出，海外观众今（2）日已可收看。《带轮子的家4》下周则要播出特辑，让两位哥哥成东镒与金熙元回顾这三年来录制的4季点点滴滴。

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