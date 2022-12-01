李俊昊终於演财阀霸总了！《King The Land》现场路透照，润娥站他旁边秒变「小娇妻」

《King The Land》正在紧锣密鼓地拍摄中。

最近有网友就目击到了《King The Land》的拍摄现场，虽然只捕捉到李俊昊和润娥的背影，但两人只是站在一起，就般配得不得了。 李俊昊背对著镜头，穿著一身笔挺的西装，此时肩霸魅力彰显无遗，宽肩窄腰高挑强劲的好身材，浑身散发著财阀贵气。 一旁的润娥披著柔顺的长直发，侧脸对著李俊昊，正露出甜甜的笑容，因为对方高大的身型，就连168cm的润娥都显得娇小起来，一副小鸟依人的姿态。



하.. 근데 여전히 적응 안돼.. ㅋㅋ..킹더랜드..ㅋㅋ 아냐 뭐 드라마인데 내용만 존잼이면 돼 이미 얼굴조합은 125000000000%니까 pic.twitter.com/QyQWRGl9Ta — 몽글잊 (@Eat_fox_) November 28, 2022

얘들아 슬슬 킹더랜드 목격담 뜨고 있듬...

이준호 차기작 실존 << 이제야 실감이 나...... pic.twitter.com/lBmE46xi6N — 쪼 (@j0ggin) October 23, 2022

킹더랜드 목격짤 뜨니깐 더 보고싶네~

그래서 갤러리에 킹더랜드 폴더만들었어..사진 조금씩 풀어 주세여~pic.twitter.com/eJk9ohYdhy — 댕(땡) (@ttang0125) October 20, 2022

因李俊昊和润娥的合作而备受关注的《King The Land》讲述了财阀接班人具原（李俊昊 饰）无法忍受虚伪微笑，却偏偏遇上为了工作，哪怕是不情愿也时刻露把甜美微笑挂在脸上的「假笑女孩」千沙朗（润娥 饰）之间迸发出的罗曼史，都说爱情就是一物降一物，看小职员如何默默收服霸道总裁。

李俊昊和润娥都是爱豆团成员转型成功当演员的成功例子，2PM和少女时代都是响当当的二代团，二代团俊男美女的超强合作自然另粉丝、网友和剧迷十分期待，从得知他俩合作开始就不停表示「这对CP超养眼」，已经迫不及待地想看电视剧开播了。



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