男团CRAVITY首度抵台盼台裔成员Allen带路！做足台湾美食功课、意见分歧时 「跟著队长准没错」！

出道2年首度访台的男团CRAVITY於正式演出前一日先与媒体见面，分享他们兴奋期待的心情，年纪很小的他们更现场秀出刚学的中文「姐姐漂亮、我想你了、下次见、我漂亮吗」等等，更预告明日准备了精采的表演与台湾粉丝们相见。

由於出道时正值疫情期间，CRAVITY实际在现场感受到粉丝们热情的机会也较少，他们也表示常常在各国巡回时遇见台湾的粉丝，也他们推荐自己的城市，在出道2年后终於有机会首度来台，让九位大男孩都难掩兴奋，廷谟更说亲眼见到传说中的台北101大楼，让他觉得相当神奇又幸福。性珉也提到他们相当认真的准备本次来台的演出，也期待成员之一台北出身的Allen为他们介绍自己的家乡。





CRAVITY成员们分别对著镜头散发自己的可爱魅力，更是学了很多令粉丝听了心花怒放的中文，献给明日众多的姐姐粉丝们。对於现场感受粉丝们的应援与尖叫声，他们也相当期待，更难忘第一次在芝加哥登台的经历，明日也希望与粉丝们度过愉快的夜晚。不过Allen特别在意的是粉丝们的人身安全，呼吁大家在开心参与活动的同时，还是安全第一。说到此处旁边的邢准还作势推了Allen一把，Allen假装从椅子上摔倒在地，逗得全场哈哈大笑。





问到CRAVITY住在一起有什么样的趣事？太煐则说，其实因为发生的趣事真的太多，就算一开始觉得特别，时间久了也就习惯成日常了。而成员们若遇到意见不合的时候，也采用少数服从多数的投票制度，不过他们也透露通常「跟著队长准没错」，队长世琳总是一个让大家非常安心的存在。世琳也透露自己很喜欢中文，小时候曾学过，甚至现场还能背出ㄅㄆㄇㄈ来，令在美国长大的Allen都自叹不如。





不挑食的CRAVITY对於台湾的美食可说是如数家珍，做足了准备念出了一连串想要尝试的美食，除了小笼包、珍珠奶茶、牛肉面等等之外，邢准甚至还说出了「鸡肉饭」，性珉则是提到「芒果麻糬」。而邢准更是Google了台北景点，说自己想到「瓶盖工厂」一游，廷谟还提到了在漫画中层出现的美丽台北，大家立即猜到是有很多楼梯以及灯笼，古色古香的九份，让他立刻点头如捣蒜，相当兴奋又期待。







CRAVITY与台湾粉丝们相约明日TICC见！记得来感受这些男孩们的魅力吧！



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