《弱美男英雄》朴志训居然不会玩IG，晒崔显旭同框照裁掉脑门XD！

兄弟，我真不是故意的！
朴志训和崔显旭携手主演的《弱美男英雄Class 1》正式开播，该剧改编自同名网路漫画，讲述了前1%模范生延时恩和秀浩、范锡一起对抗无数暴力的过程，是一部弱小少年强而有力的动作成长剧，三位男主角可圈可点的演技获得了好评，最近也成为了娱乐焦点，一举一动都备受关注。
最近朴志训更新了IG，公开了和崔显旭的合影，被网友们发现与崔显旭IG上晒得照片有一些不同。 先来看看崔显旭PO的照片，黑白照中受伤的两人向对方靠近，微微抬起下巴，有一种「怎样，还要继续单挑」的气势。
再来看看朴志训公开的照片，是同一张照片没错了，只是崔显旭的脑袋被截掉了一小半，崔显旭就在朴志训IG下方喊话：我的脑袋被裁掉了，哥，帮帮我！没想到朴志训却回复他：不好意思，我不会弄！哈哈哈哈，原以为会有一出「勾心斗角」的戏码，没想到却是朴志训本人玩转不了IG 。
另一则PO文里，演员金秀谦留言给朴志训说：「你先学习一下（如何使用）IG」，朴志训回复：「那要去哪里学？ 」语气十分认真，完全没在开玩笑，就连网友看了都忍不住评论一句「好可爱」。
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告