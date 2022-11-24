孙锡久做客《刘QUIZ》！聊经典台词「崇拜我」，首次公开《犯罪都市2》独家角色设计手稿！

做晚的《刘QUIZ ON THE BLOCK》结尾公开下周预告，嘉宾之一竟是鲜少上综艺的孙锡久，聊了《我的出走日记》和《犯罪都市2》的趣事！

刘在锡称赞孙锡久有一种在男人看来都很性感的气息，即使只是坐著都与众不同。 提到《我的出走日记》里那句十分出名的台词「崇拜我」，孙锡久说实在被cue到太多次，以至於宣传《犯罪都市2》时一拿到mic就说「我崇拜」，还半带吐槽地补充：「其实这句都不是我的台词，是智媛说的啊。」



孙锡久在《犯罪都市2》里饰演凶恶至极的反派角色「姜海尚」，因为第一部中担任反派的尹启相气场十分强大，所以孙锡久给自己的角色设计了好几个造型，还在节目中公开了当时的手稿。但可惜导演不是很中意，全部否决了，只安慰孙锡久说：「如果电影大卖的话，可以打扮成这样给大家看看。」预告片里把手稿内容遮住了，超好奇究竟是什么样的造型XD



孙锡久曾在芝加哥艺术学院攻读美术和电影，刘在锡提到Walt Disney是他的校友之一，但孙锡久闻言愣住，似乎毫不知情XD 孙锡久26岁时尝试过当专业篮球运动员，还设想了功成名就后回到韩国机场、被大家欢迎的场景，节目里聊到这超开心的~下周三这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》 也超让人期待啊！台湾观众可在friDay影音同步追看~



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