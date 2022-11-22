光颜值就让人目不转睛～《Island》人物海报曝光男的帅女的美，盛骏白发造型首公开

TVING即将播出的新剧《Island》，11月初释出首支预告马上引起观众讨论，今（22）日再释出人物海报吸引观众目光。

*前情提要：



《Island》是档奇幻动作剧，改编自尹仁完、梁庆一（曾作《尸战朝鲜》）的网路漫画《灵甲鬼修罗》，讲述为了抵抗欲毁灭世界的邪恶存在而战，背负著命运的人们踏上旅程。



「长久以来都在等著你」既是人又是妖怪的妖怪猎人「般」（金南佶 饰），拿著匕首的他眼神锐利沉郁，使人移不开视线。



「他们为什么会追上我？」站在命运中心的人「美瑚」（李多熙 饰），是财阀二代兼高中教师，将在不知情的状况在济州岛遭受妖怪攻击……



「我会首护的，这是我的选择」，约汉（车银优 饰）凭著天生神力成为世上最年轻驱魔司祭，他是行使神之权能的人，在教皇厅的指派下来到济州岛。



「人果然不能相信」，弓叹（盛骏 饰）是被世界抛弃之人，和般一样是妖怪猎人，但在发生剧变之后和般站上了对立面。此为「弓叹」一角造型首度曝光，还原了原作白发造型，甚至更加颓废、散发邪魅气质。



海报曝光后，被网友称赞各个都相当帅气，尤其是「脸蛋天才」车银优，不过也有网友持反对意见，认为李多熙的照片挑得不好，神情有些模棱两可。

《Island》12月中旬在韩将由OTT平台TVING播出，计画透过Amazon Prime Video进军国际市场。

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