《财阀家的小儿子》首周４大看点令收视高开：宋仲基社畜落难，逆天改命上演华丽复仇记！

由宋仲基、李星民和申铉彬主演的年度奇幻韩剧《财阀家的小儿子》在一片欢呼声中上周开播！该剧首播收视录得6%、第二集还一举冲上8.8%，更成为JTBC 2022年开播收视冠军！

不少观众大赞《财阀家的小儿子》节奏明快不拖戏，首周４大看点更是令人欲罢不能！

看点一：底层社畜 饱受屈辱

出身贫寒、只有高中学历的尹炫优（宋仲基饰）凭藉个人努力，终於在韩国首屈一指的大财团——顺洋集团站稳阵脚，并在未来资产管理组担任组长一职。即使每天任劳任怨、偶然还被同事说三道四，但他仍然忠诚效力公司，更视会长陈养喆（李星民饰）为偶像，甚至把对方的自传倒背如流！一天，顺洋家副会长突发病重令财团陷入内乱、集团更被反腐败检察官徐旻渶（申铉彬饰）盯上，此时炫优意外发现有人利用空壳公司转移巨额资产，尽忠的他向长孙陈星俊（金南喜饰）秘密报告后便被派去海外回收，随后却惨被灭口！宋仲基在第一集演活了任人鱼肉的底层社畜：遭上司欺压、被同事鄙视，下班还要随传随到洗厕所、充当财阀出气袋，也令观众更期待尹炫优日后穿越复仇，逆袭人生巅峰！



看点二：星级客串 糖衣毒药

剧中尹炫优与下属申庚敏（朴珍荣饰）亦师亦友、关系良好，却没想到炫优在异国遭到伏击时，申庚敏竟是指挥行动的负责人，还称自己只是为财阀做事，最后更杀人灭口！近年朴珍荣在影视圈大放异彩，甚少出演奸角的他今次特别客串「披著羊皮的申代理」，让观众又惊又喜；不少人更直呼「唔够喉」，希望编剧能够加重朴珍荣的戏份。



看点三：屡出奇招 赢得信任

被杀的尹炫优重生后回到1987年，更摇身一变成为顺洋家的小孙子陈导俊，可是他的原生家庭不受祖父陈养喆重视、还被排除在继承名单之外！期后导俊利用前世记忆为祖父献计：向总统候选人捐出五十亿选举资金、在美日夹击中坚持转型生产半导体、离开空难班机等等，种种「世纪预言」让导俊获得会长青睐，更得到一块日后升值万倍的地皮作为奖励，备受轻视的家人也从此跻身上流。昔日的尹炫优借助陈导俊的身份彻底翻身，不但赢得会长信任，也在成长过程中累积了不少财富，为日后的复仇大计铺路！



看点四：打好根基 华丽逆袭

陈导俊以榜首身份入读首尔大学法律系后，陈养喆给他送上240亿韩元，并说这是他卖地得来的钱，让他大吃一惊；财阀家人眼看导俊有才又有财，开始对他有所提防。另一边厢，导俊爸陈润基（金荣在饰）在儿子的指点下接连购入大卖电影，随后更应导俊要求一同赴美参加影展，誓要抢下《铁达尼号》的版权！期间导俊意外遇上未来著名的投资专家吴世铉（朴赫权饰），於是施计搭上对方；二人达成合作后，抢在大伯陈荣基（尹帝文饰）之前收购了一家倒闭的制铁厂，导俊也对伙伴道出真心话：「我要阻止韩道制铁落入陈荣基副会长手中。」藉此透露他有意阻挠大伯成为财团继承人，并要逐步成为顺洋主人的决心！



改编自同名网路小说，Viu Original原创奇幻韩剧《财阀家的小儿子》以八十年代为背景，讲述出身贫寒的尹炫优（宋仲基饰）忠诚效力顺洋集团，某天他奉命为会长陈养喆（李星民饰）管理秘密资产，却被诬陷私吞资金而惨遭灭口，后来他竟重生为顺洋家的小儿子陈导俊，从此开启第二人生！为了侵吞整个财阀家族，他逐步成长并展开一连串复仇行动，誓要在上流社会掀起腥风血雨！香港观众逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧集的最新进度。



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