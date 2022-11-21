《財閥家的小兒子》首週４大看點令收視高開：宋仲基社畜落難，逆天改命上演華麗復仇記！

由宋仲基、李星民和申鉉彬主演的年度奇幻韓劇《財閥家的小兒子》在一片歡呼聲中上週開播！該劇首播收視錄得6%、第二集還一舉衝上8.8%，更成為JTBC 2022年開播收視冠軍！

不少觀眾大讚《財閥家的小兒子》節奏明快不拖戲，首週４大看點更是令人欲罷不能！

看點一：底層社畜 飽受屈辱

出身貧寒、只有高中學歷的尹炫優（宋仲基飾）憑藉個人努力，終於在韓國首屈一指的大財團——順洋集團站穩陣腳，並在未來資產管理組擔任組長一職。即使每天任勞任怨、偶然還被同事說三道四，但他仍然忠誠效力公司，更視會長陳養喆（李星民飾）為偶像，甚至把對方的自傳倒背如流！一天，順洋家副會長突發病重令財團陷入內亂、集團更被反腐敗檢察官徐旻渶（申鉉彬飾）盯上，此時炫優意外發現有人利用空殼公司轉移巨額資產，盡忠的他向長孫陳星俊（金南喜飾）秘密報告後便被派去海外回收，隨後卻慘被滅口！宋仲基在第一集演活了任人魚肉的底層社畜：遭上司欺壓、被同事鄙視，下班還要隨傳隨到洗廁所、充當財閥出氣袋，也令觀眾更期待尹炫優日後穿越復仇，逆襲人生巔峰！



看點二：星級客串 糖衣毒藥

劇中尹炫優與下屬申庚敏（朴珍榮飾）亦師亦友、關係良好，卻沒想到炫優在異國遭到伏擊時，申庚敏竟是指揮行動的負責人，還稱自己只是為財閥做事，最後更殺人滅口！近年朴珍榮在影視圈大放異彩，甚少出演奸角的他今次特別客串「披著羊皮的申代理」，讓觀眾又驚又喜；不少人更直呼「唔夠喉」，希望編劇能夠加重朴珍榮的戲份。



看點三：屢出奇招 贏得信任

被殺的尹炫優重生後回到1987年，更搖身一變成為順洋家的小孫子陳導俊，可是他的原生家庭不受祖父陳養喆重視、還被排除在繼承名單之外！期後導俊利用前世記憶為祖父獻計：向總統候選人捐出五十億選舉資金、在美日夾擊中堅持轉型生產半導體、離開空難班機等等，種種「世紀預言」讓導俊獲得會長青睞，更得到一塊日後升值萬倍的地皮作為獎勵，備受輕視的家人也從此躋身上流。昔日的尹炫優借助陳導俊的身份徹底翻身，不但贏得會長信任，也在成長過程中累積了不少財富，為日後的復仇大計鋪路！



看點四：打好根基 華麗逆襲

陳導俊以榜首身份入讀首爾大學法律系後，陳養喆給他送上240億韓元，並說這是他賣地得來的錢，讓他大吃一驚；財閥家人眼看導俊有才又有財，開始對他有所提防。另一邊廂，導俊爸陳潤基（金榮在飾）在兒子的指點下接連購入大賣電影，隨後更應導俊要求一同赴美參加影展，誓要搶下《鐵達尼號》的版權！期間導俊意外遇上未來著名的投資專家吳世鉉（朴赫權飾），於是施計搭上對方；二人達成合作後，搶在大伯陳榮基（尹帝文飾）之前收購了一家倒閉的製鐵廠，導俊也對夥伴道出真心話：「我要阻止韓道製鐵落入陳榮基副會長手中。」藉此透露他有意阻撓大伯成為財團繼承人，並要逐步成為順洋主人的決心！



改編自同名網路小說，Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生！為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，誓要在上流社會掀起腥風血雨！香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集的最新進度。



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