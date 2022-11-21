《白Packer》第2季准备中？白种元对Jin说：「我要去你在的部队」Jin大翻白眼XD

BTS Jin与白种元近日展开YouTube综艺节目《醉中Jin谈》，两个人喝酒做菜之余聊天，聊到了白种元前阵子主持的料理综艺《白Packer》。

《白Packer》（或译《背包主厨》、《白老师的背包食堂》）成员有白钟元、吴代焕、安普贤与DinDin，以接受各大团体外烩订单为主题，好几次进入了军中部队为上百名军人料理，规模之大颇有话题。



Jin大概也是节目忠实观众，或是关心白老师的综艺发展便问起：「《白Packer》不再做了吗？」白种元回答：「要做啊！因为要做所以才休息的。」接著说：「你也来一次啊，啊……」本来想到了什么感到惋惜，但又马上灵机一动：「我去你在的部队。」自己讲完大笑。



Jin的表情变化相当有趣，什么都没说就是翻了个白眼XDD。白种元还继续说：「我要像桐俊一样去你在的部队，我那时候真的不知道是桐俊的部队。」



回顾《白Packer》桐俊现身那集，白种元由於事先不知道，和桐俊见了面后便双双落泪，师徒之情让观众动容，也让好久不见的桐俊的粉丝相当激动。不晓得待Jin入伍后，白老师说的话会不会付诸实现呢？



▼《醉中Jin谈》聊到《白Packer》片段（已定位21:52）



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