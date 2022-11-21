意外的97 line！吕珍九透露自己和BTS柾国「意外的认识过程」，同年超合拍！

演员＋爱豆组合！

吕珍九以精湛演技为人所熟知，当初以童星出道的他，小小年纪就因惊人演技脱颖而出，而后更因演出《拥抱太阳的月亮》而爆红，甚至有「忠武路怪物新人」的称号。



在2019年和IU共演《德鲁纳酒店》，吕珍九在剧中饰演严谨的酒店经理「具灿星」，和IU大谈虐恋，因扣人心弦的演技与新颖剧情，抓住不少观众的心，当时创下超高收视率！



吕珍九最近公开谈及和BTS柾国间的友情。外界对两人为何会成为好友一向感到好奇，感情好的两人也常互相为对方应援，吕珍九表示，两人当初是在共同好友家中初次见面，因为三人都是1997年出生，同年缘分让他们一拍即合！吕珍九也常在社群分享柾国送上的咖啡车，让人见识真实兄弟情！



吕珍九表示，在公开场合虽不常提起和柾国的友情、但是私下两人的感情超好呀！最近在实境综艺《带轮子的家》中，吕珍九展现私下可爱的一面！对嘉宾各种贴心的举动，更加俘获观众的心，显然是个人见人爱的可爱boy！



members reaction when yoo jin goo surprised jungkook with a coffee truck pic.twitter.com/FDSTYrJT9g — mimi⁷ | my life: Bangtan (rest) (@jmserendipity13) August 7, 2022

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