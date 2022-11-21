25岁BTS柾国登上世界杯开幕式舞台，「履历」超华丽！网友：「小说都不敢这样写、传奇般的人生」

「2022世界杯足球赛」开幕式在20日晚间10点30分於阿尔拜特体育场（Al Bayt）举行。

在当天开幕式举行的演出中，BTS防弹少年团柾国与卡达国民歌手卡达歌手库拜西（Fahad Al-Kubaisi）一起演唱这次的主题曲〈Dreamers〉。这是韩国歌手首次演唱世界杯主题曲，柾国国的演出在开幕式得到欢呼和掌声，而哥哥们也守在电视机前看直播 XD

1997年出生的柾国是防弹少年团中年纪最小的成员，在团内担任主唱、领舞，出道初期也担当副Rapper。更有网友还列出「田柾国的人生履历」，这也在网路上引发热烈讨论



19岁获得韩国音乐大赏

20岁拿下「Billboard Music Award」（告示牌音乐奖）获奖、登上「American Music Awards」（全美音乐奖）演出

21岁联合国演讲、成为最年轻的文化勋章获得者

22岁海外体育场巡演、登上〈Grammy Award〉（葛莱美奖）舞台

23岁拿下Billboard Hot 100 一位、入围〈Grammy Award〉

24岁获美国颁奖礼大赏、入围〈Grammy Award〉、联合国演讲、出席白宫记者会，为反亚裔仇恨发声

25岁登上「卡达世界杯」开幕式舞台献唱主题曲、入围〈Grammy Award〉

这精彩的履历，让网友们更纷纷表示：「娱乐圈版《财阀家的小儿子》」、「更离谱的是他今年才25岁，疯了」、「小说这样都会被骂说人设太夸张不够真实」、「今天看了舞台，很期待个人活动」、「真正的黄金忙内」、「如果重生的话，一定要成爲我的儿子」、「哇 真的是超级明星的人生啊」、「哇... 职业生涯真的是绝了」、「那个事业加上脸蛋，身材，性格都兼备的男人」等等。



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