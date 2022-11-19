朴轸泳跳〈Hype boy〉引发热烈讨论，还与张员瑛带来合作舞台！网友：「跳得太好了，好烦啊」

在18日播出的《音乐银行》中，朴轸泳首次公开新曲〈Groove Back〉的舞台，这也是他时隔2年3个月回归音乐节目。

当天，朴轸泳穿著全白服装、戴著墨镜和毛帽，与舞台背景的南极非常相配的造型，吸引大家的视线。



随著美国80年代都市舞曲的节奏，朴轸泳展现特有的如流水般流畅的舞姿。特别是《音乐银行》的MC张员瑛也作为惊喜嘉宾登上舞台，两人充分利用长臂和四肢，以清爽的舞姿带来群舞。最后...朴轸泳还秀了手套上的字，上面写著「音源D-3」，这Ending妖精的表情令人印象深刻啊 XD



在采访时间，朴轸泳还大秀 NewJeans 〈Hype boy〉的舞蹈，轻盈又流畅的舞姿，也在网路上引发热烈讨论。网友：「什么啊 再多跳一点」、「不是 跳得太好了 哈哈」、「疯了 干净利落」、「在练习室好好跳的话，感觉会跳得很好」、「也想看〈Attention〉」、「朴轸泳跳得太好了 好烦啊」、「看他动作都很有节奏感，请拍完整版」、「但是舞蹈本身就是朴轸泳」等等。

另外，朴轸泳将在12月22日至25日在首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举行爲期四天的个人演唱会《朴轸泳演唱会"GROOVE BACK"》，爲粉丝们送上特别的年末回忆。

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