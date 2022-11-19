金伊娜发文对SHINee钟铉表达思念之情「又到了刻骨铭心的时期，感觉时间停留在真空状态」

近日，作词家金伊娜表达了对SHINee钟铉的思念之情。

金伊娜通过 IG 写下：「在节目中，我经常毫不犹豫地经常提起钟铉，但从几周前开始嗓子就咯噔地卡住，我想又到了那个时期， 是钟铉莫名其妙地刻骨铭心的时期。」



她说：「今天在 Radio 听到〈Breathe〉时，嗓子哽咽住，差点变声了。越是这种时候，越要和经历相同症状的人一起享受这份思念。」谈到对钟铉的思念，并分享钟铉的三个现场 Live 舞台。

金伊娜对三个影片进行详细的说明和感想，她表示：「因爲不想面对，所以有些感情像热气球一样漂浮起来。钟铉离开的夜晚的感情就是这样，那种感情很难整理，但是这种感情再活跃一点似乎也不错。总之，我相信有些人会了解这是什么意思，夹杂著一些烦躁的悲伤感情。」最后，她说：「我数不清是第几个周期， 感觉与钟铉相关的时间停留在真空状态。」

贴文一公开，也让网友纷纷表示：「一大早就哽咽了 想你了钟铉」、「怎么可以表达得这么准确...」、「无论何时都很想念」、「我好像停留在真空状态，太有同感」、「说实话我现在看影片还是会流眼泪」、「天冷了就会想起来，但是不想面对，所以又伤心又伤心」、「钟铉你过得好吧？好想你 希望你能一直幸福」等等。

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