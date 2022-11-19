《带轮子的家4》预告：《偶一天》金惠奫、李宰旭乘著秋意前来拜访！路云：「他们是我最爱的朋友」

《偶一天》端午（金惠奫）、哈鲁（路云）、白经（李宰旭）於《带轮子的家4》重逢！
还记得3年前（2019年）播出的MBC漫改剧《意外发现的一天》（《偶然发现的一天》）吗？该部作品由金惠奫、路云、李宰旭等主演，他们分别饰演端午、哈鲁、白经，於当时拥有高人气。近期，路云作为「新忙内」加盟tvN疗愈综艺《带轮子的家4》，金惠奫和李宰旭也承著秋意前来拜访，该期节目将於下周播出。
三位年轻演员兴奋地向镜头问好，能感受到他们的活力和青春。路云表示：「他们是我最爱的朋友。」
因为金惠奫想吃辣牛肉汤，路云亲自下厨。李宰旭忍不住吐槽：「你站在平底锅前感觉好奇怪」，路云马上反驳：「我会煮啦！」真朋友就该这样吵吵闹闹XD
但没过多久，路云的底气渐渐消失：「我…厨艺还行」，而试吃后的李宰旭发表感言：「你到底加了多少大酱？」路云的料理实力究竟如何呢？
他们还一起去骑脚踏车，感受秋天的微风，青春纪录片再次上演，看起来相当幸福。
三位小可爱与大哥们成东镒、金希沅来张美美的自拍，作为一天的结束。另外，路云目前与曹宝儿拍摄新剧《这恋爱不可抗力》，金惠奫与吕珍九、赵怡贤、罗人友、裴仁爀等合作电影《同感》，已於16日上映，李宰旭则将以《还魂：光与影》回归小萤幕。
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