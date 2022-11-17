《财阀家的小儿子》明天开播：宋仲基预知未来大叫头痛！李星民、申铉彬倾情演出

国民男神宋仲基正式归位！被视为年末收视救星、奇幻韩剧《财阀家的小儿子》将於本月18日隆重首播！

改编自同名网路小说，奇幻韩剧《财阀家的小儿子》结合「穿越」、「重生」和「复仇」等热门元素，并以八十年代为背景，讲述出身於贫苦的尹炫优（宋仲基饰）忠诚效力顺洋集团长达十年，某天他奉命为会长陈养喆（李星民饰）管理秘密资产，却被诬陷私吞资金而惨遭灭口，后来他竟重生为顺洋家的小儿子陈导俊，从此开启第二人生；为了侵吞整个财阀家族，他逐步成长并展开一连串复仇行动，为上流社会带来一场腥风血雨！



《财阀家的小儿子》由《W-两个世界》导演郑大胤和知名编剧金泰姬合力打造，并由「收视保证」宋仲基、李星民和申铉彬领涵主演，赵汉哲、金信禄与金永在等实力派演员倾情演出，台前幕后都是行内顶级人马，令人期待万分。



近日剧组还宣布少女时代成员Tiffany将化身陈导俊好友亮相剧集，这也是Tiffany出道15年来首度出演韩剧，让SONE兴奋不已！



剧中含冤而终的尹炫优带著前世记忆、转生成为陈导俊，早一步知晓未来的他能够准确预测敌人行动，犹如「开外挂」！不过现实中的宋仲基却宁愿做自己：「我想像现在一样就好，拍摄时尝试过（带著前世记忆），觉得实在太头痛了！一开始会觉得很不错，毕竟拥有了所向无敌的能力，不仅很清楚未来的走向，也知道会发生甚么事，就连世界史也无所不知，所以觉得『哇！超棒的！』但是实在太辛苦了！知道未来会发生甚么事的这种能力，人类本来就不应该拥有，所以我更喜欢现在的我。」



Viu Original原创奇幻韩剧《财阀家的小儿子》於11月18日首播，剧集将史无前例周更三集，香港观众逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴最新进度；亦可一并收看Viu Original《The Empire：法之帝国》、《真剑胜负》和更多新番日剧，享受最新最快的煲剧体验。

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