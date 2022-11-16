《Running Man》过分打压池锡辰，观众都看不下去了：请适可而止！

韩国观众为《Running Man》成员池锡辰鸣不平。

13日播出的《Running Man》中成员们被要求不用导航，仅靠纸质地图前往目的地，刘在锡担任司机，池锡辰坐在了副驾驶座位上。 车子刚上路池锡辰看著地图说了一句「右转」，却被刘在锡反驳：「老实待著」。 接著池锡辰再提议，刘在锡依旧不听，反而说：「哥，你就待著吧，在旁边打个盹，然后说一句'到了'就可以了。 」金钟国听了之后也很赞同刘在锡的话。 这之后无论池锡辰说什么，其他人都会无视，宋智孝还说：「哥，你还是睡觉吧。 」 最后刘在锡走错了路，池锡辰表示：「刚才就让你直走了。 」刚说完金钟国又一次反驳：「直走就行，你干嘛这么生气。 」听到队友们的话后，一旁的池锡辰显得很无奈。 此时节目组还打上了「今天也是6对1的吵闹」的字幕，刘在锡又让梁世灿坐到副驾驶上，希望池锡辰坐到后边去，池锡辰看著窗外感叹了一句「我说的一直都对，郁闷死了」。

众人的争论并未到此结束，刘在锡称：「就是因为迷路了才会有趣。 」池锡辰回应：「因为刚才走错路浪费了15分钟。 」紧接著金钟国又附和刘在锡吐槽大哥为什么要揪著15分钟不放，刘在锡甚至怪池锡辰没有好好看地图，池锡辰立即反驳道：「我都说了多少遍直走了。 」然而金钟国还是说：「那你应该更强硬一些啊！」不仅如此，金钟国不停指责池锡辰，将走错路的过错全都归到了大哥身上。 此时HAHA帮了池锡辰，说了一句「锡辰哥说的是对的」。



诸如此类的「打压池锡辰」内容已经不是第一次在节目中出现了，节目组甚至还特意剪辑了「打压RM王鼻子」、「打断池锡辰说话的刘在锡」、「担当是刘在锡」等影片放到了官方YouTube中。 相关内容早就引起了大批观众的不满，早前就有网友为池锡辰鸣不平，上网开贴讨论，引起大量网友的共鸣，大家都觉得「RM成员对大哥极不礼貌」。



本期节目播出后依旧引起了诸多网友的不满，纷纷留言表示：「即使再怎么熟，在节目里对池锡辰也太过分了」、「被打压、欺负算是池锡辰的人设吗？ 可是其他人做得太过分了」、「希望其他人不要在诽谤大哥了」、「适可而止吧」、「池锡辰家人看到了该多伤心啊」、「这种综艺就不要再拍了」、「这和霸凌有什么区别？ 我为什么要在综艺节目里看你们怎么霸凌他人？ 」等。

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