INFINITE成员李成种11月18日即将登台~喊话要粉丝一起来玩！

韩团INFINITE成员李成种将在11月18日於「Zepp New Taipei」（新庄宏汇广场8楼）举行首场海外粉丝见面会。李成种还亲笔用中文写下「准备好疯狂的玩吗？一起创造美好的回忆」期待届时抵台后，可以跟粉丝们一起狂欢。据了解，见面会上，李成种会把至今爲止没有展现过的样子，全部展示给大家，还会把过去他在舞台上的种种经典，全都在台呈现。

这是李成种在海外的首场个人见面会，他本人不仅好看帅气，唱歌也好听，见面会上，成种将会把至今爲止没有展现过的样子，全部展示给大家，还会安排粉丝们有近距离互动和粉丝们一起大玩游戏，是一场超值到不行的见面会。希望所有INSPIRIT一起准备好来享受满满的柠檬糖泡泡。粉丝福利部分，除了已公开的粉丝福利「海报、签名口罩、笔记本」以及击掌资格外，还会抽「团体照（10人一组)」、拍立得等，当天现场还有很多让人心动的福利。



为了这次首场海外粉丝见面会，也是李成种史上第一次，准备给台湾粉丝见面会许多最特别的「柠檬糖式宠粉」福利，幸运的粉丝，还有可能被成种亲自在手掌心里画上爱心？李成种也谈到，在他16岁当练习生的时候，是经过很多的努力及学习后，才能够成为万众瞩目的明星；藉此也跟台湾正在准备朝演艺工作者的青年朋友们相互勉励。李成种也说：我会唱很多歌喔，我也跳很多舞，我也为大家准备了很多礼物，所以千万不要错过了，想你们，本周见。

李成种「LEE SEONG JONG 1ST FAN MEETING IN TAIWAN [TIME LEAP]」台北见面会，购票请至KKTIX，详情可洽主办单位「好的媒体国际有限公司」官方脸书专页。



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