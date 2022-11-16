「今年的圣诞节也...」李栋旭被发现6年里一直都是单身的证据XD

这个节日让李栋旭不小心暴露了6年来他都是单身。

12月有一个重要的节日就是圣诞节，这也是韩国人喜欢的节日之一，不少人都选择和恋人一起度过，而李栋旭最近这些年的圣诞节都是和这位男星在一起！喜欢在Universe PM（Private Message）上疯狂营业的李栋旭最近又和粉丝聊上了，粉丝问他：「今年圣诞节又和曹世镐一起？」李栋旭回复：「今年的圣诞节幸好有拍摄，圣诞节、年末、年初都有工作。」公开了圣诞节计划。 粉丝之所以这么问是因为都是单身汉的李栋旭和曹世镐最近5、6年里都在一起过圣诞节，此前李栋旭还在《刘QUIZ》里提到过。



节目中李栋旭被问「听说圣诞节和曹世镐、放送艺人南昌熙一起过，是真的吗？」 ，他回答：「老实说已经这样过圣诞节5、6年了。」三人的友情令不少观众惊讶，李栋旭解释：「也不做什么，就是一起吃个晚饭喝杯酒，就结束了，这样到淩晨1、2点钟，各回各家。」当时听得刘在锡调侃：「听说你和曹世镐、南昌熙在一起是为了突显自己」，逗得全场哈哈大笑。



李栋旭和曹世镐因2014年一同合作过综艺节目《ROOMMATE》而熟悉起来，两人在节目结束后也一直保持联系。 虽然今年李栋旭圣诞节要工作，但不少粉丝也从他的话语中推测出他在过去的6、7年一直未谈恋爱。

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