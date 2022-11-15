《出差十五夜》「双李」李栋旭＆李光洙根本是宋承宪狙击手，只要逮到机会就狂吐槽 XD

《出差十五夜》 STARSHIP 第2集中，演员分成「演员一组」宋承宪、柳演锡、申承浩、柳惠英、金泛和「演员二组」李栋旭、李光洙、千英敏、蔡秀彬、孙宇贤，要争夺宵夜。

罗PD听到他们「开喝」的消息，李光洙马上陷害宋承宪：「我们是没关系，但是承宪哥...说不喝酒真的不行。」一讲完宋承宪就来了，罗PD马上告状：「后辈们其实时想休息的，但是宋承宪非得抓著他们，说是被逼迫才去喝酒的...」煽风点火的专业户啊！让李光洙惊慌：「我有说到那种程度吗？」



为了演员们订制的游戏是「OST问答」，只要说出作品的名字就行。开始比赛后，李栋旭完全没有要答题的意思，让罗PD点名：「不好意思～李栋旭！要这么不认真参与的话...」金泛更反击：「哥～努力点啊！」李栋旭解释自己真的不太了解OST，连自己出演的剧都不怎么看，李光洙：「这有什么好骄傲的啊？要答对的游戏却一直说不行。」双李真的太好笑了！



之后出现《鬼怪》的〈Stay With Me〉，结果...李栋旭太慢举手，解释时还结巴了！蔡秀彬一直快速喊出自己的名字，但是都没有答对；而宋承宪听到《蓝色生死恋》的主题曲时，秒说出答案。



后来到了一题，宋承宪还很有自信地说：「和我有关不是吗？」其实并不是XD 这也让李光洙逮到机会吐槽：「哇！可是承宪哥装的好像特别犀利似的『是跟我有关关的歌吧？』。」李栋旭又补一句：「只要OST播出来，都以为和自己有关吗？」



最后「演员一组」两连胜，两位组长将展开自尊心争夺战，宋承宪：「你知道我是故意不答对的吧？」李栋旭还想抛弃自己的组员，期待下一集播出呀！

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