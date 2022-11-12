【雷】女团博士金希澈惨遭滑铁卢！《粉红谎言》高颜值女嘉宾秘密公开，希澈自信心严重受挫、瞬间跪地

这篇文通篇暴雷，如果还没看这周节目或者想保持神秘感的话，现在关掉页面还来得及哦！

本周《粉红谎言》EP.7一开头就公开了美女出演者韩多温的秘密，原来她是女团出身，隐瞒这件事是为了让对方把她当普通人对待。



和其他出演者一样，「韩多温」也是化名，她的真正身份是二代女团F-VE DOLLS成员娜妍。 这个团是混声音乐团体男女共学的女性子团，活动时间从2011年到2015年，娜妍是在2012年加入。



女团时期的娜妍也很美！几乎10年过去都没什么变化：



娜妍精通英语和日语，擅长钢琴、吉他、长笛等五种乐器，还曾参与歌手Yangpa《爱情都是那样的吧》的rap部份。 但从小就当偶像的副作用是她必须一直保持完美的外形，很多曾经和她约会的人因为女团经历而对她格外照顾，但她认为工作中的形象并不是真正的她，希望能做真实的自己、谈一场有安全感的恋爱。



MC们听到这消息瞬间炸了，RalRal质问金希澈不是每个女团都认识吗？ 希澈脱力地靠在沙发上：「太伤自尊心了，女团博士金希澈惨遭滑铁卢，太震惊了。」 李善彬补刀说之前希澈还信誓旦旦说多温不可能是女团，因为那么漂亮不可能不认识，希澈听后膝盖一软跪在地上：「请将时间倒转吧！」XD



《粉红谎言》是Disney+的第一档韩国恋综，男女出演者各自隐藏一个关键秘密，希望找到爱上自己本身而非外在条件的人。 虽然不及《换乘恋爱》纠结虐心，但秘密公开时的反转刺激都很好看，目前还有一半出演者没公开秘密、各种蛛丝马迹引人猜测不断，姜太阳河韩多温这对颜值CP也甜到爆！感兴趣的朋友速速一起来追呀~

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