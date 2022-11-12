EDAM爲出道14年的IU送上纯金打造的麦克风！IU收到反应：「用我辛苦赚来的钱做的？」

IU在9月中举行《The Golden Hour：在橙色太阳下》演唱会，近日通过《IU TV》公开演唱会幕后花絮。

9月18日刚好是IU出道14周年，她一抵达现场，工作人员们就唱歌庆祝，公司还准备气球布置。PD也问她出道周年当天在主竞技场办演唱会，是本来就有这个计划吗？ IU坦率回答：「不是～本来主竞技场表演是2年前计画好的，当时因为疫情被取消了。今年9月18日还刚好是礼拜日，真的是太好了，这也会成为我给粉丝们的庆典。」



演唱会上，粉丝们还大合唱《Love poem》，IU在后台准备时也听到了！一上台就说：「大家想把我弄哭～还真是费尽心思！怎么在这个重要的时刻把我弄哭呢？」还说粉丝唱得很好，但是 highligh 不是用假声得用真声来唱才行 XD



而Dancer们还秘密准备庆祝派对，推了蛋糕出来，还毛巾弄成14。结果...IU看到蛋糕就说：「不过...这个为什么表情这么悲伤呢？」



演唱会结束之后，EDAM娱乐也送上惊喜礼物，是纯金打造的麦克风，而IU的反应是：「用我辛苦赚来的钱做的？」不过只是开玩笑啦！她也说：「EDAM做得真的很棒，真的很感谢大家。」



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