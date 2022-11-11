GOT7朴珍荣《失控正义》挑战一人分饰两角双胞胎！12月9日与韩国同步上映

人气韩团GOT7中在戏剧表现相当亮眼的成员朴珍荣，将於12月与韩国同步带来惊悚动作强片《失控正义》，片中一人分饰两角，甚至还要展现替亲人复仇时的真实打斗动作，展现破格的演技变身，令人相当期待。

在电视剧《柔美的细胞小将2》展现暖男形象的朴珍荣，认为这部电影给了他不得不接拍的理由，本身就热爱导演的作品，加上故事内容的吸引力，与导演见过面之后让他希望能够接演，即使再辛苦也都要尝试。《失控正义》因为有主角进入少年辅育院的剧情设定，也让朴珍荣因此剃平头演出，他对此表示：「与其说为了改变形象而选择这部作品，不如说现在不演这个角色的话，可能就演不了了吧。角色被放置到那个环境，本身就会变成那样，所以是为了配合角色而改变装扮与发型。」虽然也担心观众们对他的新形象可能感到陌生与不适应，但仍希望大家投入角色欣赏这部电影。



惊悚动作强片《失控正义》，改编自韩民族文学奖获奖作家朱元圭的同名小说。故事描述一位双胞胎弟弟，在圣诞节清晨被发现意外身亡；哥哥为了复仇，独自进入犹如化外之地的少年辅育院，对疑似杀害弟弟的凶手展开残忍对决。导演金性秀在制作发表会上表示：「要将少年辅育院内的极端矛盾与冲突，所引发的紧张感完全融入到演员们的演技当中。」这也让他找来男团「GOT7」人气成员朴珍荣，以及《夫妻的世界》金永敏、《奇怪的数学家》金东辉、《天空之城》宋健僖、《犯罪都市》许栋原等人共同演出。尤其朴珍荣将透过与众不同的表现力，卓越地一人分饰两角，演绎善良却患有智能障碍的弟弟，以及充满暴戾之气要为弟弟复仇的哥哥。他也完美消化为复仇而进行的真实打斗动作，展现出前所未见的演技变身。



由朴珍荣分饰两角演出的惊悚动作强片《失控正义》，台湾即将在12月9日与南韩同步献映。



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