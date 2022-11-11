GOT7朴珍榮《失控正義》挑戰一人分飾兩角雙胞胎！12月9日與韓國同步上映

人氣韓團GOT7中在戲劇表現相當亮眼的成員朴珍榮，將於12月與韓國同步帶來驚悚動作強片《失控正義》，片中一人分飾兩角，甚至還要展現替親人復仇時的真實打鬥動作，展現破格的演技變身，令人相當期待。

在電視劇《柔美的細胞小將2》展現暖男形象的朴珍榮，認為這部電影給了他不得不接拍的理由，本身就熱愛導演的作品，加上故事內容的吸引力，與導演見過面之後讓他希望能夠接演，即使再辛苦也都要嘗試。《失控正義》因為有主角進入少年輔育院的劇情設定，也讓朴珍榮因此剃平頭演出，他對此表示：「與其說為了改變形象而選擇這部作品，不如說現在不演這個角色的話，可能就演不了了吧。角色被放置到那個環境，本身就會變成那樣，所以是為了配合角色而改變裝扮與髮型。」雖然也擔心觀眾們對他的新形象可能感到陌生與不適應，但仍希望大家投入角色欣賞這部電影。



驚悚動作強片《失控正義》，改編自韓民族文學獎獲獎作家朱元圭的同名小說。故事描述一位雙胞胎弟弟，在聖誕節清晨被發現意外身亡；哥哥為了復仇，獨自進入猶如化外之地的少年輔育院，對疑似殺害弟弟的兇手展開殘忍對決。導演金性秀在製作發表會上表示：「要將少年輔育院內的極端矛盾與衝突，所引發的緊張感完全融入到演員們的演技當中。」這也讓他找來男團「GOT7」人氣成員朴珍榮，以及《夫妻的世界》金永敏、《奇怪的數學家》金東輝、《天空之城》宋健僖、《犯罪都市》許棟原等人共同演出。尤其朴珍榮將透過與眾不同的表現力，卓越地一人分飾兩角，演繹善良卻患有智能障礙的弟弟，以及充滿暴戾之氣要為弟弟復仇的哥哥。他也完美消化為復仇而進行的真實打鬥動作，展現出前所未見的演技變身。



由朴珍榮分飾兩角演出的驚悚動作強片《失控正義》，台灣即將在12月9日與南韓同步獻映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞