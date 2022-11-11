男女偶像手拉手看《换乘恋爱2》，恋爱感却为零！网：「比较像兄弟姐妹一起追世界杯」

网路综艺《文明特急》近日请来「98Line」VIVIZ信飞和严智、SEVENTEEN胜寝、ASTRO文彬一起观看《换乘恋爱2》最终回，各位真朋友们的表现超真实，看到紧张时还互相牵起手，画风却更像兄妹XD

四人边看边激烈讨论：海恩和奎民感情那么深，究竟为什么要把彼此推开？ 文彬说是因为深爱对方，胜寛认为正相反、因为不喜欢对方才假装用力推开，信飞则觉得两者兼有。 Jaejae说文彬的想法完全是不懂爱的傻瓜，严智也吐槽他误以为自己是恋爱剧男主角，让文彬瞬间脸红、不停用生菜扇扇子XD



到了最终选择时间，海恩要决定圭民还是贤奎，现场气氛变得格外紧张。 信飞不断祈祷「拜托下车吧」、文彬笑著说不会下车、胜寛大喊「BGM都停了！」，五个人一边看一边互相牵起手，用信飞的话说「好像新年倒数一样」，每个人的表情都超专注XD



有网友觉得这一幕有些眼熟，明明是男女爱豆互相拉著手却完全没有暧昧的感觉，反而像极了看世界杯时的紧张感XD「文彬一只手拿啤酒杯一只手拉住旁边，超让人心动啊」、「我意识到都没他们在牵手kkk」、「真的好像为世界杯应援，眼中满是迫切和渴望」、「我当时的反应就是那样，完全有共鸣kkk」、「 文彬果然从头到尾不是吃就是喝」、「好像《请回答》系列里的寄宿家庭在集体看球赛」、「虽然男生和女生拉著手，但类型不是浪漫剧kkkk」、「这些好朋友看起来就像兄妹kk」、「现在重要的是牵手吗？ 是海恩的选择啊！」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻