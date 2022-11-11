他们都是第一次演古装剧！朴柱炫、金永大、金佑锡《禁婚令》首支预告出炉，金珉周扮相被赞漂亮

由朴柱炫、金永大与金佑锡主演的全新MBC金土剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》，今（9）日释出了首支预告，搭配先前发布的各式剧照，越发引人期待。

《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》改编自千智慧笔下的同名网路小说（小说也曾改编为同名漫画），讲述7年前失去世子嫔的王李宪（金永大 饰）在失意之下颁布「禁婚令」，而声称可以让死去世子嫔附身的婚姻诈欺犯芮素娘突然出现，一场轰动的宫廷诈欺戏即将展开。



预告中，李宪下令要选王妃颁布了禁婚令，让许多人民措手不及，包括领议政长子兼义禁府都事李新源（金佑锡 饰）。画面一转，芮素娘曾收到一封书信打扮得漂亮出了门却扑空，现在的她穿著宫女服遇上李新源，李新源问她：「以前是否差点成亲了？」芮素娘笑著否认。



先前发布的剧照已曝光人物们各种造型。芮素娘原本是替人算八字的「爱达堂」主人，在禁婚令时期专门为青春男女提供谘询并牵线，后来进了宫展开宫廷生活，前后两种造型截然不同。李宪和李新源的剧照截然相反，一个因为失去心爱的世子嫔充满戾气，一个却有著坚定、怜悯等不同神情。



有趣的是三个人合体的时候了，竟然全副武装齐打猎？剧组透露李宪和李新源的友情，会因芮素娘的出现产生变化！



金珉周（限定团IZ*ONE成员）饰演的已故世子嫔剧照亦公开，公开后颇受网友赞赏，留言包括「真的好漂亮」、「很适合古装剧的脸蛋」、「很端庄、很适合」、「珉周韩服好漂亮啊！」、「任谁看就是世子妃」。



《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》将在12月9日接档《人生胜利组》（金汤匙）播出，导演为《我身后的陶斯》朴尚勋，编剧为原作家千智慧亲自担任。

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