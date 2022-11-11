他們都是第一次演古裝劇！朴柱炫、金永大、金佑錫《禁婚令》首支預告出爐，金珉周扮相被讚漂亮

由朴柱炫、金永大與金佑錫主演的全新MBC金土劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》，今（9）日釋出了首支預告，搭配先前發布的各式劇照，越發引人期待。

《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》改編自千智慧筆下的同名網路小說（小說也曾改編為同名漫畫），講述7年前失去世子嬪的王李憲（金永大 飾）在失意之下頒布「禁婚令」，而聲稱可以讓死去世子嬪附身的婚姻詐欺犯芮素娘突然出現，一場轟動的宮廷詐欺戲即將展開。



預告中，李憲下令要選王妃頒布了禁婚令，讓許多人民措手不及，包括領議政長子兼義禁府都事李新源（金佑錫 飾）。畫面一轉，芮素娘曾收到一封書信打扮得漂亮出了門卻撲空，現在的她穿著宮女服遇上李新源，李新源問她：「以前是否差點成親了？」芮素娘笑著否認。



先前發布的劇照已曝光人物們各種造型。芮素娘原本是替人算八字的「愛達堂」主人，在禁婚令時期專門為青春男女提供諮詢並牽線，後來進了宮展開宮廷生活，前後兩種造型截然不同。李憲和李新源的劇照截然相反，一個因為失去心愛的世子嬪充滿戾氣，一個卻有著堅定、憐憫等不同神情。



有趣的是三個人合體的時候了，竟然全副武裝齊打獵？劇組透露李憲和李新源的友情，會因芮素娘的出現產生變化！



金珉周（限定團IZ*ONE成員）飾演的已故世子嬪劇照亦公開，公開後頗受網友讚賞，留言包括「真的好漂亮」、「很適合古裝劇的臉蛋」、「很端莊、很適合」、「珉周韓服好漂亮啊！」、「任誰看就是世子妃」。



《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》將在12月9日接檔《人生勝利組》（金湯匙）播出，導演為《我身後的陶斯》朴尚勳，編劇為原作家千智慧親自擔任。

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