[分集剧情]《谢幕：树立而死》成东镒选上姜河那为假孙子的真正原因曝光！奶奶病情堪忧（EP4）

[有雷]《谢幕：树立而死》姜河那面临各种怀疑与可能露馅的状况，靠著胆识与机智一一迎刃而解。而本次也揭开了姜河那的童年过往，早与成东镒有著关联，假扮姜河那妻子的郑知苏，母亲是位律师，正巧负责乐园饭店的出售案。奶奶似乎梦见了来接她的人，难道病情已岌岌可危？

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《谢幕：树立而死》虽然是假孙子但却演技了得的刘在宪（姜河那饰），面对许多突发状况但仍表现得相当平稳。初次见到有点嚣张的裴东济（权相佑饰）更在姐姐世妍（河智苑饰）面前展现气势，令世妍笑颜逐开，但大哥世俊与二哥世奎（崔代勋饰）对於在宪此刻的登场相当戏剧化，依旧抱持著怀疑态度。



世奎深夜拉著在宪到酒吧，说服他做亲子鉴定，在宪也将计就计，毕竟表现得理直气壮也才不会启人疑窦，大大方方的拉下几根头发给世奎，其实这是他在状况中趁乱拿了几根世奎的头发，於是轻轻松松通过了亲子鉴定，让大哥世俊的怀疑心降低了不少。连郑室长（成东镒饰）也称赞他的小聪明。



世妍好意准备了8天的家族旅游行程，想带北韩来的弟弟到处走走看看韩国好风光，不过在宪却表示只希望与太太两人一起去自由行，於是两人暂时离开乐园家族去放风了一下，拍摄假的旅游照片交代行踪。在宪望著手机帐户内的巨额报酬，打从心底发出笑容，更到银行要求领出全部现金，跑到担任车行业务的好友那里狂撒现金当大爷，买下一台跑车还到夜店狂欢，差点就与爱泡夜店的世奎面对面！不过在酒醒后，在宪又把车给退了，将手边现金重新存回银行户头里，面对现实。



郑室长来到自己出身的育幼院，看来他也长期捐助这里的孩子们。而听院长开心地讲起，从这里出去的一位孩子在宪，接到了一个大角色而向育幼院捐出了高额捐款，原来郑室长早已知道在宪的出身而选择由他担任假孙子，也了解善良的在宪会将这笔酬劳捐给育幼院，实在用心良苦。而郑室长另一方面也找到了真正的李文成，不过却要人到此为止，不须带他过来了，真孙子会不会自己找上门呢？



奶奶在梦中似乎见到了日夜思念的爱人，在自己的汤饭店前重遇了，两人也一齐牵著手离开，是否暗示著奶奶即将不久於人世了？世妍在家中深夜遍寻不著奶奶身影，令人著急。下周在宪将开始在乐园酒店服务，又会遇到什么样的状况？



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