[分集剧情]《谢幕：树立而死》假孙子夫妻姜河那、郑知苏已上线！提心吊胆的豪门生活（EP3）

[有雷]《谢幕：树立而死》经过前两集的铺陈之后，姜河那的假孙子之路终於开启，面对著大部分不欢迎他的这些豪门成员，他能够长时间隐瞒真正的自己吗？权相佑似乎有备而来，想再度赢得河智苑的芳心，河智苑会因为股份而妥协婚事吗？

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《谢幕：树立而死》接受了巨额的提议，话剧演员刘在宪（姜河那饰）操著自己熟悉的北韩语，带著剧团好友徐允熙（郑知苏饰）成为假夫妻一同踏入了乐园之家。金顺奶奶（高斗心饰）开心得痛哭流涕，让郑室长（成东镒饰）深深觉得自己这个决定是非常正确的。但奶奶的真正孙子李文晟（卢相铉饰）似乎也在默默关注著奶奶的相关新闻，可能即将在关键时刻登场。



刘在宪与徐允熙惊险度过了第一天，不过也深深地感觉这个任务并不简单，需要长时间的武装自己，但是时间越长也越容易露出本性，所以需要高度警戒。他们两人依照事前的准备分析，徐允熙尽量不接触乐园家的成员，大部分由孙子刘在宪来应对。而两人也觉得因为大部分的人完全不懂北韩的现况，於是只要两人很有自信的描述出来，就能骗倒所有人。



在宪与允熙非常了解大家的心情，因此一到乐园家就先表明自己只是为了陪伴奶奶的最后时光而来，希望大家不要认为他们是为了争夺股份。家中对在宪最友善的莫过於世妍（河智苑饰）了，而这也在郑室长的掌握之中。世妍热情地带著在宪游首尔，还带他到观光景点明洞去大吃路边摊，没想到在放松的情绪下，在宪突然来到自己熟悉的咖啡厅，还点餐「给我一杯冰美式」，完全是南韩人的国民饮料啊！世妍似乎有点小小起疑。而允熙在家中想帮忙做家事，却被资深管家看见纤纤玉手，实在不太像在中国或北方过著穷苦日子的女性。



郑室长每日耳提面命，期许假孙子夫妇不可露出马脚，而刘在宪为何演出到位？原来自己儿时也曾被母亲抛弃，他想起了那时的痛苦心情，加上年龄渐长似乎也了解到母亲的无奈，自然流露出的情绪让郑室长也觉得表现优异。在宪的儿时经历是否与乐园酒店也真的有所关联？允熙一边执行任务一边想要假戏真做，而她的父母是乐园酒店的会员，是否也将是一个隐忧？在宪与姐姐世妍来到了酒店，眼前的裴东济（权相佑饰）似乎不怀好意，在宪将与他产生对立吗？大厅中还出现了世妍的闺密，曾请在宪假扮她的男友，她是否也将扰乱这个计画呢？



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