U娜果然是最甜的！IU给在拍摄新剧的刘寅娜送上咖啡车，应援语满满的「土味情话」

U娜果然是最甜的！IU给在拍摄新剧的刘寅娜送上咖啡车，应援语满满的「土味情话」

明星   2022年11月8日   星期二14:59   Yuan  

（封面图源：IG@ys870922、현대자동차）

近日，IU 又为在拍摄电视剧的刘寅娜送上应援咖啡车啦！

咖啡车横幅还用「刘寅娜（유인나）」和「延宝拉（연보라）」做了三行诗。유：以为我会悄悄离开？ 인：放著寅娜不管？나：我还没走呢！要一起下班吧！ 연：恋爱高手宝拉！戴宝拉！보：不是一般的有趣！라：寅娜酱每天都这么炫耀！据工作人员透露咖啡车直到深夜都还在，U娜果然最高 XD

刘寅娜目前正在拍摄 ENA 新电视剧《对恋爱的真心》（연애에 진심인 편），与朱相昱、尹贤旻、朴素珍、黄灿盛等人展开合作，该剧讲述恋爱教练和魔性男的浪漫喜剧，以明年播出为目标。
（图源：HUNUS娱乐、YG娱乐、HB娱乐、nooncompany、L' July Ent.）

IU 和刘寅娜在2010年录制综艺《英雄豪杰》时结缘，两人更是演艺圈著名的挚友。IU 在韩国举行演唱会时，刘寅娜几乎每场都会到，甚至把休息室当成自己家一样 XD 而只要拍摄新作品的话，都会为对方送上应援咖啡车，羡慕有这样的好姐妹呀！
（图源：IG@ys870922）

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