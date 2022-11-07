姐妹们！下次去见本命记得「披头散发」，说不定就受到了不一样的心动待遇XD

迷妹们，小编找到了和本命亲密互动的好方法！（误！）

请记住一定要「披头散发」！为什么呢？ 因为本命会亲自为你撩开贴在脸上的头发！近距离接触的最好机会！邕圣佑的粉丝见面会上，他盯著一位女粉丝看了半天，原来是女粉丝的头发黏在了脸上，於是wuli邕邕非常贴心地帮忙拨开，这是什么梦幻设定啊！



SEVENTEEN的珉奎也同样温柔。 女粉丝透露珉奎突然碰了一下她的脸，令她十分震惊，珉奎这才告诉她是脸颊上黏住了头发，之后更是贴心地问了她的名字，为她写了「TO签」。



SF9路云也是贴心欧巴，发现了粉丝头发黏在脸上之后，原本想亲自动手撩开，但又不好意思，於是「手舞足蹈」地比划了半天，这种小心翼翼的动作谁懂？？



同样是SF9的粉丝会，成员辉映穿著睡衣，扎著羊角辫就出来见粉丝了，将头发撩到耳后的动作怎么能这么可爱？ 告诉粉丝脸上有头发之后即刻就帮粉丝弄掉，配上这个认真的表情，实在是太搞笑了！



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