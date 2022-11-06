《金师傅3》金旻载、苏珠妍都将回归！网友敲碗《禹英禑》朴恩斌客串：「想看爱情修罗场」

刘仁植导演今年（2022年）导完《非常律师禹英禑》后，新作品《浪漫医生金师傅3》如火如荼准备中。

SBS季播剧《浪漫医生金师傅3》确定制作后便受到许多关注，继续以韩石圭为中心，由第2季的安孝燮、李圣经主演，金柱宪、申东旭、尹那武、陈庆、林元熙、边宇民、郑智安等出演‎。而许多观众喜爱的金旻载与苏珠妍，这对散发粉红泡泡的组合，也确定回归作品，引发讨论。

有趣的是，网路上已经出现希望朴恩斌特别出演的声音了。执导《浪漫医生金师傅3》的刘仁植导演，上部作品是今年由朴恩斌主演的「黑马剧」《非常律师禹英禑》。而朴恩斌曾和金旻载主演过观众们评价很高的‎《你喜欢布拉姆斯吗？》‎。若是金旻载、朴恩斌和苏珠妍「同框」，那岂不是「爱情修罗场」？感觉特别有意思！（笑）

金旻载在《浪漫医生金师傅2》后陆续主演《你喜欢布拉姆斯吗？》、《达利和马铃薯汤》、《朝鲜精神科医生刘世风》等电视剧，分别与朴恩斌、朴圭瑛、金香起等合作，均有不错的化学反应。

金旻载就曾在‎采访‎中透露自己如何诠释「爱情戏」：「忠实呈现剧本，并且与对方用眼神交流是相当重要的一环。因为相爱的人从眼神都看得出来不一样，也会有著微妙的气流，演出时有将这一细节纳入考量。」或许就是因为这样，金旻载诠释的爱情戏令人印象深刻，也带旺好几对萤幕CP。

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