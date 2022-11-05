「我两天睡一次觉就好！」IU对大家每天睡觉感到超惊讶，睡眠习惯让粉丝担心

怎么能这样睡！

韩国演艺圈竞争激烈，不红难过、红了也有许多烦恼！必须时时注意外在言行举止、要适应镁光灯下的生活、及众人的目光和评论，好的坏的都要承受，常常导致心理压力过大而生病，加上行程繁忙，更可能无法好好休息，而导致身体出状况，而最近大明星IU透露的习惯，让粉丝开始担心起她的健康。



先前刚办完数场盛大演唱会的IU，接著马上赶往欧洲参加时装周，马不停蹄的行程超忙碌，但每次仍能完美现身完成工作，此趟时装周也留下不少美照，极佳的状态加上自带超强气场，丝毫不输现场众巨星。



最近在官方YouTube公开IU演唱会记录片，让粉丝得以一观演唱会盛况背后的辛苦过程，在雨中努力彩排、为工作人员加油，其中一段更引起关注。当IU被问到：昨晚有做好梦吗？竟然讶异回：你每天睡觉吗？我只需要两天睡一次呢！超狂睡眠习惯让人超惊讶，却也使粉丝担心身体状况！



IU一直以来对工作皆是付出全力投入，无论是歌手、演员的身份，甚至对好友、前辈都是全心全意对待，敬业精神使人动容，虽然乐见知恩持续活跃於萤光幕前，同时却也希望她能好好保重健康呀～



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