不是《尹食堂3》是「李食堂1」或其它？韩媒报导强调「新食堂」，崔宇植有望加入

难道常务要篡位了吗～～还是希望尹老师也在啊！

3日才有‎媒体报导《尹食堂》第三季恐怕无法原班人马回归‎，今（5）日JTBC一篇相关报导似乎藏有玄机，似乎透露尹汝贞不会出演，而崔宇植会加入。

今日JTBC报导「崔宇植也要加入罗暎锡的新『食堂系列』」，表示多名演艺圈人士透露崔宇植为了出演新食堂系列做了行程调整，更提及李瑞镇、郑有美与朴叙俊也正在讨论演出，几乎是《尹STAY班底》。



然而该报导只字未提尹汝贞与《尹食堂》，仅提到崔宇植过去并非《尹食堂》一员而是《尹STAY》成员，且强调是「新食堂系列」，不难让人好奇：难道就是尹汝贞行程上无法配合吗？



回顾最早相关报导，‎《MK体育》10月27日报导tvN相关人士透露罗暎锡PD正在准备国外经营餐厅的计画，「还在初期企画阶段，题目、时间与具体内容都未定」，仅称节目是「《尹食堂》衍生节目」，不过同一天的《StarNews》‎倒直接称《尹食堂》正在准备全新一季，本月3日则更进报导「看不到完整体」。

《StarNews》称节目制作组已选定12月初开拍的地点，JTBC则说「新食堂」目标在明年第一季播出，将由《西班牙寄宿》张恩静PD与罗PD共同执导。

假使尹汝贞行程上无法配合，没办法加入罗PD新节目，「尹食堂」会变成「李食堂」让李瑞镇常务晋升社长吗？还是会有其它新名字吗？还有待tvN官方正式宣布。



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