朴叙俊＆韩韶禧主演《京城生物》日前才刚杀青！已确定制作第二季，将在明年初进行拍摄！

3日，据韩媒 스타뉴스 报导：「《京城生物》确定制作第二季，将於明年初进行首次拍摄。」

《京城生物》是一部生物惊悚片，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。



「大势演员」朴叙俊和韩韶禧被选爲男女主角。剧中，朴叙俊饰演北村最著名的资产家兼京城第一情报通「张太尚」，也是典当铺「金木堂」的老板，将引领剧情发展；韩韶禧饰演传闻中的寻人专家「尹彩玉」，为了寻找於十年前失踪的母亲的下落而来到京城，进行演技变身。

此外，还有秀贤、金海淑、魏嘏隽、赵汉哲、朴志焕等「值得信赖的演员」加入，加上是由《Stove League》郑东允导演＋《浪漫医生金师傅》系列电视剧集的姜银庆编剧合作打造，这华丽的阵容备受期待。



而《京城生物》第一季在10月底杀青，预计在明年中旬在 Netflix 上公开。在第一季尚未揭开神秘面纱的情况下，已提前确定制作第二季。

박서준 × 경성크리처

오늘 시즌1 막촬

서준이 고생마나따 ㅠㅠ

시즌2도 남아있다면 ㅎㅇㅌ!!!

그나저나 소희님랑 케미 모야 ㅠㅠ

벌써 기대된다 ㄷㄱㄷㄱ pic.twitter.com/6H1Ibl0RwB — sojjuny88 (@sojjuny88) October 22, 2022

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